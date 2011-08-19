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"اتحاد الغرف" يدعو المنشآت التجارية للاطلاع على اللوائح المعتمدة من هيئة المواصفات

تختص بالأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمركبات المستوردة والمنتجات الجلدية

دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمملكة إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

ولفت الاتحاد في إنفوجراف على صفحته بتويتر إلى أن اللوائح المعتمدة تتمثل في اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، ولائحة المنتجات الجلدية.

وأضاف أن تاريخ التنفيذ والتطبيق الإلزامي يبدأ من 5 يناير 2022 المقبل؛ داعيًا كل المنشآت للتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات.

رابط اللوائح:

https://bit.ly/2VVRjNU

@SASOGOV

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اتحاد الغرف" يدعو المنشآت التجارية للاطلاع على اللوائح المعتمدة من هيئة المواصفات
سبق

دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمملكة إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

ولفت الاتحاد في إنفوجراف على صفحته بتويتر إلى أن اللوائح المعتمدة تتمثل في اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، ولائحة المنتجات الجلدية.

وأضاف أن تاريخ التنفيذ والتطبيق الإلزامي يبدأ من 5 يناير 2022 المقبل؛ داعيًا كل المنشآت للتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات.

رابط اللوائح:

https://bit.ly/2VVRjNU

@SASOGOV

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:33 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:05 PM

"اتحاد الغرف" يدعو المنشآت التجارية للاطلاع على اللوائح المعتمدة من هيئة المواصفات

تختص بالأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمركبات المستوردة والمنتجات الجلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمملكة إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

ولفت الاتحاد في إنفوجراف على صفحته بتويتر إلى أن اللوائح المعتمدة تتمثل في اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، ولائحة المنتجات الجلدية.

وأضاف أن تاريخ التنفيذ والتطبيق الإلزامي يبدأ من 5 يناير 2022 المقبل؛ داعيًا كل المنشآت للتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات.

رابط اللوائح:

https://bit.ly/2VVRjNU

@SASOGOV

اعلان

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201,250 سيارة ..

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