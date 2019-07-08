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سياحة الطائف تطلق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي

خلال الموسم مع مطلع شهر أغسطس المقبل

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، عن إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي، خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان مواكباً لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، وفي حضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.

وتتضمن الشروط الخاصة بالترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف "أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وتطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من النزلاء".

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
سياحة الطائف تطلق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي
سبق

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، عن إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي، خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان مواكباً لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، وفي حضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.

وتتضمن الشروط الخاصة بالترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف "أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وتطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من النزلاء".

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:30 PM

سياحة الطائف تطلق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي

خلال الموسم مع مطلع شهر أغسطس المقبل

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خالد خليل - الطائف
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كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، عن إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي، خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان مواكباً لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، وفي حضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.

وتتضمن الشروط الخاصة بالترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف "أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وتطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من النزلاء".

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,568

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