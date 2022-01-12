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"تعليم مكة" يوجه الهيئة الإدارية في المرحلة الابتدائية بالعودة للدوام الصباحي

لتتمكن من تهيئة المدارس واستمرار العمل لـ"التعليمية" مساء عبر "مدرستي"

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الهيئة الإدارية بالحضور في الفترة الصباحية؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والذي يبدأ يوم الأحد 1443/6/20هـ.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تعميم وجه للمدارس أن يكون دوام الهيئة الإدارية في الفترة الصباحية بداية من الأسبوع القادم الموافق 1443/6/13هـ لاستكمال إجراءات العودة حضوريًا، على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية على منصة مدرستي في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 1443/6/17هـ.
‏‫
وأكدت على ضرورة تهيئة المقرات والمرافق المدرسية على أكمل وجه، واستثمارها لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المحدثة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من توفير المستلزمات الوقائية والإرشادات التوعوية.

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"تعليم مكة" يوجه الهيئة الإدارية في المرحلة الابتدائية بالعودة للدوام الصباحي
سبق

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الهيئة الإدارية بالحضور في الفترة الصباحية؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والذي يبدأ يوم الأحد 1443/6/20هـ.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تعميم وجه للمدارس أن يكون دوام الهيئة الإدارية في الفترة الصباحية بداية من الأسبوع القادم الموافق 1443/6/13هـ لاستكمال إجراءات العودة حضوريًا، على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية على منصة مدرستي في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 1443/6/17هـ.
‏‫
وأكدت على ضرورة تهيئة المقرات والمرافق المدرسية على أكمل وجه، واستثمارها لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المحدثة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من توفير المستلزمات الوقائية والإرشادات التوعوية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:39 PM

"تعليم مكة" يوجه الهيئة الإدارية في المرحلة الابتدائية بالعودة للدوام الصباحي

لتتمكن من تهيئة المدارس واستمرار العمل لـ"التعليمية" مساء عبر "مدرستي"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
3,820

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الهيئة الإدارية بالحضور في الفترة الصباحية؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والذي يبدأ يوم الأحد 1443/6/20هـ.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تعميم وجه للمدارس أن يكون دوام الهيئة الإدارية في الفترة الصباحية بداية من الأسبوع القادم الموافق 1443/6/13هـ لاستكمال إجراءات العودة حضوريًا، على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية على منصة مدرستي في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 1443/6/17هـ.
‏‫
وأكدت على ضرورة تهيئة المقرات والمرافق المدرسية على أكمل وجه، واستثمارها لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المحدثة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من توفير المستلزمات الوقائية والإرشادات التوعوية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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