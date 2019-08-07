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بعد فراق 30 عاماً.. "برنامج ضيوف الملك" يجمع أمين دار إفتاء جزر القمر بصديقه السوداني

دعا الله أن يديم الأمن والسلام والرخاء على هذه البلاد الطيبة المقدسة

جمع برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بين أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، وصديقه السوداني، الذي انقطعت عنه أخباره على مدار 30 عاماً متتالية.

وقال أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، السيدي عبد الله رفقي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن برنامج الملك سلمان جمعني بصديقي "السوداني" أيام الدراسة الجامعية "صديق عمر"، بعد فراق استمر 30 عاماً، انقطع فيه الاتصال وفقدت عنه الأخبار، وقال مازحاً على صديقه: ظن أني التحقت بالإخوة تحت التراب.

وعن سر ارتداء الثوب والغترة، قال "رفقي": أنا محب للزي السعودي.

وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، والشعب السعودي، على ما يقدمون للأمتين العربية والإسلامية؛ داعياً الله أن يحفظ المملكة حكوماً وشعباً من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن والسلام والرخاء على هذه البلاد الطيبة المباركة المقدسة.

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بعد فراق 30 عاماً.. "برنامج ضيوف الملك" يجمع أمين دار إفتاء جزر القمر بصديقه السوداني
سبق

جمع برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بين أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، وصديقه السوداني، الذي انقطعت عنه أخباره على مدار 30 عاماً متتالية.

وقال أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، السيدي عبد الله رفقي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن برنامج الملك سلمان جمعني بصديقي "السوداني" أيام الدراسة الجامعية "صديق عمر"، بعد فراق استمر 30 عاماً، انقطع فيه الاتصال وفقدت عنه الأخبار، وقال مازحاً على صديقه: ظن أني التحقت بالإخوة تحت التراب.

وعن سر ارتداء الثوب والغترة، قال "رفقي": أنا محب للزي السعودي.

وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، والشعب السعودي، على ما يقدمون للأمتين العربية والإسلامية؛ داعياً الله أن يحفظ المملكة حكوماً وشعباً من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن والسلام والرخاء على هذه البلاد الطيبة المباركة المقدسة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:03 PM

بعد فراق 30 عاماً.. "برنامج ضيوف الملك" يجمع أمين دار إفتاء جزر القمر بصديقه السوداني

دعا الله أن يديم الأمن والسلام والرخاء على هذه البلاد الطيبة المقدسة

A A A
مسلّم الهواملة - مكة المكرمة
1
1,993

جمع برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بين أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، وصديقه السوداني، الذي انقطعت عنه أخباره على مدار 30 عاماً متتالية.

وقال أمين عام دار الإفتاء بجزر القمر، السيدي عبد الله رفقي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن برنامج الملك سلمان جمعني بصديقي "السوداني" أيام الدراسة الجامعية "صديق عمر"، بعد فراق استمر 30 عاماً، انقطع فيه الاتصال وفقدت عنه الأخبار، وقال مازحاً على صديقه: ظن أني التحقت بالإخوة تحت التراب.

وعن سر ارتداء الثوب والغترة، قال "رفقي": أنا محب للزي السعودي.

وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، والشعب السعودي، على ما يقدمون للأمتين العربية والإسلامية؛ داعياً الله أن يحفظ المملكة حكوماً وشعباً من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن والسلام والرخاء على هذه البلاد الطيبة المباركة المقدسة.

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