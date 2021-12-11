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مرسيدس بنز تستدعي سياراتها من طراز "إي كيو إس" بسبب خطأ في خوادمها الذكية

يسمح بتشغيل فيديوهات على لوحة القيادة ما يعرض حياتهم إلى الخطر

قررت شركة "مرسيدس بنز" استدعاء عدد كبير من سياراتها الكهربائية من نوع "إي كيو إس"، وفئة "إس" الحديثة؛ بسبب خطأ في خوادمها الذكية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خطأ خوادم سيارات مرسيدس التقني يسمح بتشغيل فيديوهات على لوحة القيادة أثناء القيادة من دون رغبة مستخدميها؛ ما يعرض حياتهم إلى الخطر.

ورصدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية ذلك الخطأ، مشيرة إلى وجود "تكوين غير صحيح" في خوادمها الخلفية؛ ما يستدعي إصلاحها، لدعم تأثيرها على سلامة الركاب.

ويصل عدد سيارات مرسيدس المستدعاة إلى نحو 227 سيارة، ورجحت الشركة إلى أن ذلك الخطأ التقني قد لا يكون سبب حوادث تذكر، لكنه قرر إصلاحه حتى لا يحدث بسببه أي مشاكل.

وقالت الإدارة الأمريكية: إنه في حالة عدم إصلاح مرسيدس ذلك الخطأ التقني قد تعرض لعقوبات، وخاصة أن 3142 شخصًا في الولايات المتحدة لقوا حتفهم في حوادث شملت سائقين مشتتين.

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مرسيدس بنز تستدعي سياراتها من طراز "إي كيو إس" بسبب خطأ في خوادمها الذكية
سبق

قررت شركة "مرسيدس بنز" استدعاء عدد كبير من سياراتها الكهربائية من نوع "إي كيو إس"، وفئة "إس" الحديثة؛ بسبب خطأ في خوادمها الذكية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خطأ خوادم سيارات مرسيدس التقني يسمح بتشغيل فيديوهات على لوحة القيادة أثناء القيادة من دون رغبة مستخدميها؛ ما يعرض حياتهم إلى الخطر.

ورصدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية ذلك الخطأ، مشيرة إلى وجود "تكوين غير صحيح" في خوادمها الخلفية؛ ما يستدعي إصلاحها، لدعم تأثيرها على سلامة الركاب.

ويصل عدد سيارات مرسيدس المستدعاة إلى نحو 227 سيارة، ورجحت الشركة إلى أن ذلك الخطأ التقني قد لا يكون سبب حوادث تذكر، لكنه قرر إصلاحه حتى لا يحدث بسببه أي مشاكل.

وقالت الإدارة الأمريكية: إنه في حالة عدم إصلاح مرسيدس ذلك الخطأ التقني قد تعرض لعقوبات، وخاصة أن 3142 شخصًا في الولايات المتحدة لقوا حتفهم في حوادث شملت سائقين مشتتين.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
02:33 PM

مرسيدس بنز تستدعي سياراتها من طراز "إي كيو إس" بسبب خطأ في خوادمها الذكية

يسمح بتشغيل فيديوهات على لوحة القيادة ما يعرض حياتهم إلى الخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة "مرسيدس بنز" استدعاء عدد كبير من سياراتها الكهربائية من نوع "إي كيو إس"، وفئة "إس" الحديثة؛ بسبب خطأ في خوادمها الذكية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خطأ خوادم سيارات مرسيدس التقني يسمح بتشغيل فيديوهات على لوحة القيادة أثناء القيادة من دون رغبة مستخدميها؛ ما يعرض حياتهم إلى الخطر.

ورصدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية ذلك الخطأ، مشيرة إلى وجود "تكوين غير صحيح" في خوادمها الخلفية؛ ما يستدعي إصلاحها، لدعم تأثيرها على سلامة الركاب.

ويصل عدد سيارات مرسيدس المستدعاة إلى نحو 227 سيارة، ورجحت الشركة إلى أن ذلك الخطأ التقني قد لا يكون سبب حوادث تذكر، لكنه قرر إصلاحه حتى لا يحدث بسببه أي مشاكل.

وقالت الإدارة الأمريكية: إنه في حالة عدم إصلاح مرسيدس ذلك الخطأ التقني قد تعرض لعقوبات، وخاصة أن 3142 شخصًا في الولايات المتحدة لقوا حتفهم في حوادث شملت سائقين مشتتين.

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