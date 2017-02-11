النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتجاوز 40 ألف شخص

319 حالة إصابة خارجها متوزعة على 42 دولة وحالة وفاة واحدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغ في الصين 40235 حالة، و908 حالات وفاة، إضافة إلى 319 حالة إصابة خارج الصين متوزعة على 42 دولة، وحالة وفاة واحدة، وأن نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات تبلغ 2 %.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي، عُقد في جنيف، أن المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي يبدأ أعماله غدًا سيجيب عن عدد من الأسئلة، ويرسم طريقًا للمُضي قُدمًا في مواجهة الفيروس.

وأفاد "غبريسوس" بأن فريقًا من خبراء المنظمة وصلوا إلى الصين بقيادة الدكتور بروس إيلوارد، كبداية لتشكيل فريق دولي أكبر من الخبراء، وسوف يعملون مع الخبراء الصينيين. مضيفًا بأن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال الفيروس إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين، منها حالات في فرنسا والمملكة المتحدة. مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يمثل أول شرارة لحريق أكبر، داعيًا دول العالم إلى الاستفادة من الوقت لاحتواء الفيروس.

وبيّن أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تزويد المختبرات بالقدرات اللازمة للتشخيص السريع لمعرفة مدى انتشار الفيروس، وموضحًا أنه يوجد حاليًا 168 مختبرًا حول العالم، يمكنه تشخيص كورونا، وقد أرسلت المنظمة اختبارات تشخيص إلى مصر وتونس والمغرب وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكوت ديفوار وإيران وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا.

ويتم حاليًا تجميع شحنة أخرى من 150 ألف اختبار في برلين، ستتوجه لأكثر من 80 مختبرًا حول العالم.

الصين منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية": الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتجاوز 40 ألف شخص
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغ في الصين 40235 حالة، و908 حالات وفاة، إضافة إلى 319 حالة إصابة خارج الصين متوزعة على 42 دولة، وحالة وفاة واحدة، وأن نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات تبلغ 2 %.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي، عُقد في جنيف، أن المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي يبدأ أعماله غدًا سيجيب عن عدد من الأسئلة، ويرسم طريقًا للمُضي قُدمًا في مواجهة الفيروس.

وأفاد "غبريسوس" بأن فريقًا من خبراء المنظمة وصلوا إلى الصين بقيادة الدكتور بروس إيلوارد، كبداية لتشكيل فريق دولي أكبر من الخبراء، وسوف يعملون مع الخبراء الصينيين. مضيفًا بأن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال الفيروس إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين، منها حالات في فرنسا والمملكة المتحدة. مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يمثل أول شرارة لحريق أكبر، داعيًا دول العالم إلى الاستفادة من الوقت لاحتواء الفيروس.

وبيّن أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تزويد المختبرات بالقدرات اللازمة للتشخيص السريع لمعرفة مدى انتشار الفيروس، وموضحًا أنه يوجد حاليًا 168 مختبرًا حول العالم، يمكنه تشخيص كورونا، وقد أرسلت المنظمة اختبارات تشخيص إلى مصر وتونس والمغرب وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكوت ديفوار وإيران وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا.

ويتم حاليًا تجميع شحنة أخرى من 150 ألف اختبار في برلين، ستتوجه لأكثر من 80 مختبرًا حول العالم.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:39 PM

"الصحة العالمية": الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتجاوز 40 ألف شخص

319 حالة إصابة خارجها متوزعة على 42 دولة وحالة وفاة واحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
1
2,876

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغ في الصين 40235 حالة، و908 حالات وفاة، إضافة إلى 319 حالة إصابة خارج الصين متوزعة على 42 دولة، وحالة وفاة واحدة، وأن نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات تبلغ 2 %.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي، عُقد في جنيف، أن المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي يبدأ أعماله غدًا سيجيب عن عدد من الأسئلة، ويرسم طريقًا للمُضي قُدمًا في مواجهة الفيروس.

وأفاد "غبريسوس" بأن فريقًا من خبراء المنظمة وصلوا إلى الصين بقيادة الدكتور بروس إيلوارد، كبداية لتشكيل فريق دولي أكبر من الخبراء، وسوف يعملون مع الخبراء الصينيين. مضيفًا بأن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال الفيروس إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين، منها حالات في فرنسا والمملكة المتحدة. مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يمثل أول شرارة لحريق أكبر، داعيًا دول العالم إلى الاستفادة من الوقت لاحتواء الفيروس.

وبيّن أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تزويد المختبرات بالقدرات اللازمة للتشخيص السريع لمعرفة مدى انتشار الفيروس، وموضحًا أنه يوجد حاليًا 168 مختبرًا حول العالم، يمكنه تشخيص كورونا، وقد أرسلت المنظمة اختبارات تشخيص إلى مصر وتونس والمغرب وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكوت ديفوار وإيران وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا.

ويتم حاليًا تجميع شحنة أخرى من 150 ألف اختبار في برلين، ستتوجه لأكثر من 80 مختبرًا حول العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,117
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,605

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة