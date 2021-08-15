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"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات

طالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ليلاً

أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

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"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات
سبق

أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
10:04 PM

"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات

طالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ليلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

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