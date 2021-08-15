وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي.

"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-15 أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي. وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 10:04 PM

"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات طالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ليلاً





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أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".



وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.