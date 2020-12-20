إعلان نتائج قبول برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 64 بكلية الملك فهد

من حملة الثانوية العامة.. للعام الدراسي 1442هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (64) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية.