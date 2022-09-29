النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاء

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.

ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.


وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاء
سبق

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.

ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.


وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:56 PM

الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.

ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.


وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة