الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاء

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.

ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.



وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.