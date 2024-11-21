أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. 2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي. 3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه. 4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة. 5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها. 6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي. 7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

"النيابة العامة" توضح: 6 تدابير لحفظ حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-21 أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:

1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.

4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.

5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.

7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 07:13 PM

"النيابة العامة" توضح: 6 تدابير لحفظ حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية





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أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:

1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.

4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.

5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.

7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.