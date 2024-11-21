النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة" توضح: 6 تدابير لحفظ حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له

القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية

أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.
4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

النيابة العامة حقوق الطفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة" توضح: 6 تدابير لحفظ حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له
سبق

أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.
4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
07:13 PM

"النيابة العامة" توضح: 6 تدابير لحفظ حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له

القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
579

أكدت النيابة العامة على حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.
4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,827
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,506
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,209

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة