بعد 12 عامًا من نسخته الأولى.. "إكسس الرياض" معرض عالمي للسيارات الفاخرة

"الشماسي": نشهد تطورًا سريعًا لتلبية خطة السعودية في استقطاب أهم الأحداث

عبدالملك سرور – سبق: بعد مرور اثني عشر عامًا من انطلاق أول نسخة من معرض إكسس للسيارات الفاخرة، وما حقق من نجاح وحضور إقليمي، وبما تشهده السعودية من تطور ونمو اقتصادي متسارع، وتحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠، فإن معرض إكسس يدخل مرحلة جديدة نحو العالمية.

وتفصيلاً، أوضح عبدالله الشماسي، الرئيس التنفيذي لمعرض إكسس الرياض، أن المرحلة القادمة سوف تشهد تطورًا سريعًا وتلبية لخطة السعودية الطموحة في استقطاب أهم الأحداث العالمية تحقيقًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠، منها إيجاد معرض عالمي للسيارات في العاصمة الرياض، يتواكب مع مكانة السعودية الاقتصادية والاجتماعية. فقد تقرر أن يرتبط معرض إكسس بالعاصمة الرياض، ويكون حدثًا عالميًّا سنويًّا، يستقطب أهم وأحدث السيارات الفاخرة بالعالم.

ويحظى المعرض بدعم واهتمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وقال الشماسي: نهدف عبر شعارنا الجديد إلى أن يكون المعرض واحدًا من أهم معارض السيارات بالعالم، وسوف يحظى بتغطية وحضور إعلامي عالمي، يتواكب مع مكانة السعودية الاقتصادية.

وسوف تشهد النسخة القادمة التركيز على المشاركات العالمية، وحضور أهم وأغلى السيارات في العالم، ووجود أحدث تقنية مستقبلية في عالم السيارات تحت سقف واحد.

وتابع: نسعى لجعل السعودية منصة مهمة لتقديم آخر ما توصل له عالم السيارات من اختراعات وتطور، يرسم بها مستقبل المركبات حول العالم.

وينظَّم معرض إكسس الرياض خلال الفترة ٢٣-٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ في فندق هيلتون الرياض.