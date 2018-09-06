وفاة تُبعد هتان باهبري عن معسكر الأخضر

منح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي الإذن للاعب خط الوسط هتان باهبري، بالخروج من المعسكر عقب الحصة التدريبية أمس الأربعاء، وذلك لظروف عزاء خاله الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء، على أن يلتحق بالمعسكر مساء يوم الجمعة المقبل.

ميدانيًا، واصل المنتخب السعودي مساء أمس الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، والتي بدأت بتمارين على التمرير في مجموعات مصغرة، أعقبها مران تكتيكي ومناورة على ثلثي مساحة الملعب.



وعلى صعيد متصل، واصل لاعب خط الدفاع معتز هوساوي التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي.

وسيواصل المنتخب السعودي مساء اليوم الخميس تدريباته تمام السادسة والنصف على ملعب الأمير فيصل بن فهد.