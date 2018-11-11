علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

القريات: تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي في قرى "غطي وباير والعقيلة والدعبوسية" عبدالرحمن العازمي سبق 2018-11-11 علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 10:54 PM

القريات: تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي في قرى "غطي وباير والعقيلة والدعبوسية" بناءً على ما وصل "التعليم" من الأمن والسلامة والمدني حول استمرار آثار السيول





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علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.