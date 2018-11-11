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القريات: تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي في قرى "غطي وباير والعقيلة والدعبوسية"

بناءً على ما وصل "التعليم" من الأمن والسلامة والمدني حول استمرار آثار السيول

علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

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القريات: تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي في قرى "غطي وباير والعقيلة والدعبوسية"
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:54 PM

القريات: تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي في قرى "غطي وباير والعقيلة والدعبوسية"

بناءً على ما وصل "التعليم" من الأمن والسلامة والمدني حول استمرار آثار السيول

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عبدالرحمن العازمي - القريات
0
1,782

علمت "سبق" من مصادرها أنه بناءً على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية فقد وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بتعليق في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

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