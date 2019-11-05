النفط يرتفع بفعل آمال التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين أمريكا والصين

مدعوماً بتحسن توقعات الطلب على الخام ونمو أفضل للوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مدعومة بتحسن توقعات الطلب على الخام ونمو أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، بالإضافة إلى آمال السوق حيال التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر، وفقاً لرويترز.

وفي التفاصيل، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني عند 62.13 دولاراً للبرميل، مرتفعة 44 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة، وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 34 سنتاً أو 0.6 بالمئة لتغلق عند 56.54 دولاراً للبرميل.

ودفع التفاؤل حيال تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد النفط. وحققت أسهم قطاع الطاقة أكبر المكاسب بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية على ستاندرد آند بورز 500.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال: "تصريحات كلا الجانبين (الصين والولايات المتحدة) تروج بقوة لاتفاق تجارة، وهناك أيضاً قناعة مجلس الاحتياطي الاتحادي بوضع اقتصادي يبدو أفضل حالاً، مما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية الاقتصادية".

وكانت الأسعار قفزت نحو دولارين للبرميل بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقاً قد يجري توقيعه هذا الشهر.

وقال محللو سوق النفط إن تحسن أرقام نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول وتعديلات بالزيادة لقراءات الشهرين السابقين، حسبما أعلن يوم الجمعة، خفف بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يكبح الطلب على الخام.