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قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني

استعرضا أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين

استقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، اليوم؛ المفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء، والوفد المرافق له.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين الشقيقين، وخاصة في التمارين المشتركة التي تجري على إثرها حاليًّا مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني.


ويأتي هذا التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدّة لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

حضر اللقاء: نائب قائد القوات البرية، ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية، وأقدم الضباط الباكستانيين في قوات البرية.

قائد القوات البرية الملكية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني
سبق

استقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، اليوم؛ المفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء، والوفد المرافق له.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين الشقيقين، وخاصة في التمارين المشتركة التي تجري على إثرها حاليًّا مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني.


ويأتي هذا التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدّة لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

حضر اللقاء: نائب قائد القوات البرية، ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية، وأقدم الضباط الباكستانيين في قوات البرية.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:43 PM

قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني

استعرضا أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، اليوم؛ المفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء، والوفد المرافق له.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين الشقيقين، وخاصة في التمارين المشتركة التي تجري على إثرها حاليًّا مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني.


ويأتي هذا التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدّة لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

حضر اللقاء: نائب قائد القوات البرية، ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية، وأقدم الضباط الباكستانيين في قوات البرية.

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