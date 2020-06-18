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عن بُعد.. نائب أمير جازان يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة جدة و"تعليم صبيا"

تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي وتسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عن بعد "عبر الاتصال المرئي"، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة تعليم صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين.

واستمع لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقّعها كلّ من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، ويعزز قيم العمل التطوعي ويسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة كورونا، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيلهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

ورحّب رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بتوقيع مذكرة الشراكة بين جامعة جدة ممثلة في مركز جامعة جدة للعمل التطوعي وتعليم صبيا مثمنا لسمو نائب أمير منطقة جازان رعايته لهذه الشراكة الساعية للاستفادة من تجارب وخدمات مركز العمل التطوعي بالجامعة في تأسيس وحدات تطوعية في "تعليم صبيا"، وتقديم كل ما يخدم العمل التطوعي، ويتوجه للإنسان والمكان، ويسهم في التعاون وتبادل الخبرات مؤكداً حرص جامعة جدة من جانبها على تقديم كل التسهيلات لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، تقدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي باسم جميع منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بخالص الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم وتحفيز واهتمام بالغ بالجوانب التعليمية والمدرسية وبإدارة التعليم، مقدما شكره لمعالي رئيس جامعة جدة على موافقته على هذه الشراكة، والتي تعد استمرارا لعملية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام في المملكة والتي يقودها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للاستفادة من خبرات جامعة جدة الرائدة في مجال العمل التطوعي وبناء الفرق التطوعية في أكثر من ١٠ مجالات لتسهم بذلك في تحقيق أحد أهداف الرؤية ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع من المتطوعين المتميزين والمحترفين والمؤهلين وأصحاب الوعي العالي في هذا المجال لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية.

وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية، الجهود التي يبذلها القائمون على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام، مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.

من جانبه أشار وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، إضافة لتوفير الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي للأزمات والكوارث، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي التعليم، واستثمار طاقاتهم والسعي لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد.. نائب أمير جازان يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة جدة و"تعليم صبيا"
سبق

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عن بعد "عبر الاتصال المرئي"، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة تعليم صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين.

واستمع لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقّعها كلّ من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، ويعزز قيم العمل التطوعي ويسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة كورونا، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيلهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

ورحّب رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بتوقيع مذكرة الشراكة بين جامعة جدة ممثلة في مركز جامعة جدة للعمل التطوعي وتعليم صبيا مثمنا لسمو نائب أمير منطقة جازان رعايته لهذه الشراكة الساعية للاستفادة من تجارب وخدمات مركز العمل التطوعي بالجامعة في تأسيس وحدات تطوعية في "تعليم صبيا"، وتقديم كل ما يخدم العمل التطوعي، ويتوجه للإنسان والمكان، ويسهم في التعاون وتبادل الخبرات مؤكداً حرص جامعة جدة من جانبها على تقديم كل التسهيلات لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، تقدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي باسم جميع منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بخالص الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم وتحفيز واهتمام بالغ بالجوانب التعليمية والمدرسية وبإدارة التعليم، مقدما شكره لمعالي رئيس جامعة جدة على موافقته على هذه الشراكة، والتي تعد استمرارا لعملية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام في المملكة والتي يقودها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للاستفادة من خبرات جامعة جدة الرائدة في مجال العمل التطوعي وبناء الفرق التطوعية في أكثر من ١٠ مجالات لتسهم بذلك في تحقيق أحد أهداف الرؤية ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع من المتطوعين المتميزين والمحترفين والمؤهلين وأصحاب الوعي العالي في هذا المجال لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية.

وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية، الجهود التي يبذلها القائمون على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام، مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.

من جانبه أشار وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، إضافة لتوفير الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي للأزمات والكوارث، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي التعليم، واستثمار طاقاتهم والسعي لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:04 PM

عن بُعد.. نائب أمير جازان يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة جدة و"تعليم صبيا"

تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي وتسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة

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فهد كاملي - جازان
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نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عن بعد "عبر الاتصال المرئي"، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة تعليم صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين.

واستمع لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقّعها كلّ من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، ويعزز قيم العمل التطوعي ويسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة كورونا، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيلهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

ورحّب رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بتوقيع مذكرة الشراكة بين جامعة جدة ممثلة في مركز جامعة جدة للعمل التطوعي وتعليم صبيا مثمنا لسمو نائب أمير منطقة جازان رعايته لهذه الشراكة الساعية للاستفادة من تجارب وخدمات مركز العمل التطوعي بالجامعة في تأسيس وحدات تطوعية في "تعليم صبيا"، وتقديم كل ما يخدم العمل التطوعي، ويتوجه للإنسان والمكان، ويسهم في التعاون وتبادل الخبرات مؤكداً حرص جامعة جدة من جانبها على تقديم كل التسهيلات لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، تقدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي باسم جميع منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بخالص الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم وتحفيز واهتمام بالغ بالجوانب التعليمية والمدرسية وبإدارة التعليم، مقدما شكره لمعالي رئيس جامعة جدة على موافقته على هذه الشراكة، والتي تعد استمرارا لعملية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام في المملكة والتي يقودها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للاستفادة من خبرات جامعة جدة الرائدة في مجال العمل التطوعي وبناء الفرق التطوعية في أكثر من ١٠ مجالات لتسهم بذلك في تحقيق أحد أهداف الرؤية ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع من المتطوعين المتميزين والمحترفين والمؤهلين وأصحاب الوعي العالي في هذا المجال لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية.

وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية، الجهود التي يبذلها القائمون على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام، مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.

من جانبه أشار وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، إضافة لتوفير الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي للأزمات والكوارث، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي التعليم، واستثمار طاقاتهم والسعي لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

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