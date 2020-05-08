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تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154

فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 762 إصابة

سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154
سبق

سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
07:01 PM

تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154

فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 762 إصابة

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فهد العتيبي - الرياض
3
5,695

سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.

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