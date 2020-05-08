تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154
فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 762 إصابة
سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.
فيروس كورونا الجديد
تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154
فهد العتيبي
سبق
2020-05-08
سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
07:01 PM
تزايد حالات التعافي من فيروس كورونا بالطائف والإجمالي يصل 154
فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 762 إصابة
سجلت محافظة الطائف رقمًا جديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، بـ 62 إصابة ليصبح الإجمالي 762 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 48 حالة جديدة، ليصل مجموعها عند 154 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 606 حالات.