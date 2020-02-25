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فيديو .. "أمير الحدود الشمالية" يدشّن عدداً من المشروعات الصحية بعرعر

لتغطية احتياجات أهالي المنطقة وإنهاء معاناة السفر خارجها للعلاج

دشّن أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ مشاريع صحية عدة في عرعر؛ لتغطية احتياجات أهالي المنطقة.

ولفت الأمير فيصل، خلال التدشين، إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المجالات كافة والمجال الصحي لتطوير وتعزيز وتغطية جميع احتياجات أهالي المنطقة.

وأضاف، أن هذه المشروعات ستنهي معاناة المواطنين بالسفر للبحث عن خدمات صحية خارج المنطقة، مثمّناً متابعة الربيعة؛ كل ما يخص الشأن الصحي بالحدود الشمالية، وتجاوبه مع احتياجات الأهالي والمشاريع الصحية بالمنطقة.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. "أمير الحدود الشمالية" يدشّن عدداً من المشروعات الصحية بعرعر
سبق

دشّن أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ مشاريع صحية عدة في عرعر؛ لتغطية احتياجات أهالي المنطقة.

ولفت الأمير فيصل، خلال التدشين، إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المجالات كافة والمجال الصحي لتطوير وتعزيز وتغطية جميع احتياجات أهالي المنطقة.

وأضاف، أن هذه المشروعات ستنهي معاناة المواطنين بالسفر للبحث عن خدمات صحية خارج المنطقة، مثمّناً متابعة الربيعة؛ كل ما يخص الشأن الصحي بالحدود الشمالية، وتجاوبه مع احتياجات الأهالي والمشاريع الصحية بالمنطقة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:50 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:47 PM

فيديو .. "أمير الحدود الشمالية" يدشّن عدداً من المشروعات الصحية بعرعر

لتغطية احتياجات أهالي المنطقة وإنهاء معاناة السفر خارجها للعلاج

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
1,078

دشّن أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ مشاريع صحية عدة في عرعر؛ لتغطية احتياجات أهالي المنطقة.

ولفت الأمير فيصل، خلال التدشين، إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المجالات كافة والمجال الصحي لتطوير وتعزيز وتغطية جميع احتياجات أهالي المنطقة.

وأضاف، أن هذه المشروعات ستنهي معاناة المواطنين بالسفر للبحث عن خدمات صحية خارج المنطقة، مثمّناً متابعة الربيعة؛ كل ما يخص الشأن الصحي بالحدود الشمالية، وتجاوبه مع احتياجات الأهالي والمشاريع الصحية بالمنطقة.

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