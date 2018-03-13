النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية ينعي ابن عمه "عبدالملك آل الشيخ"

نوّه بمناقب الفقيد وسيرته العطرة في خدمة الدين والوطن

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.

وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".

تتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية ينعي ابن عمه "عبدالملك آل الشيخ"
سبق

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.

وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".

تتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:22 PM

وزير الشؤون الإسلامية ينعي ابن عمه "عبدالملك آل الشيخ"

نوّه بمناقب الفقيد وسيرته العطرة في خدمة الدين والوطن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,810

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.

وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".

تتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة