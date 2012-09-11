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بعد غيبوبة 5 سنوات.. "شوماخر" يستفيق

تلقى علاجاً بالخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي

استفاق بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات مايكل شوماخر، من الغيبوبة التي سقط فيها قبل سنوات.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "شوماخر" البالغ من العمر 50 عاماً أصبح واعياً بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجاً يعتمد على الخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي.

ووفق "رويترز" نقلت الصحيفة عن ممرض قوله: يمكنني أن أقول لكم إن "شوماخر" بات واعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم "شوماخر" تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي "علاج سري".

ولم يظهر "شوماخر" أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.

ومن المتوقع أن يخرج "شوماخر" من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر لم تسمها قولها إن "شوماخر" عولج مرتين على الأقل في هذا المستشفى، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، لتقديم العلاج له من جانب فريق طبي صغير.

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بعد غيبوبة 5 سنوات.. "شوماخر" يستفيق
سبق

استفاق بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات مايكل شوماخر، من الغيبوبة التي سقط فيها قبل سنوات.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "شوماخر" البالغ من العمر 50 عاماً أصبح واعياً بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجاً يعتمد على الخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي.

ووفق "رويترز" نقلت الصحيفة عن ممرض قوله: يمكنني أن أقول لكم إن "شوماخر" بات واعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم "شوماخر" تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي "علاج سري".

ولم يظهر "شوماخر" أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.

ومن المتوقع أن يخرج "شوماخر" من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر لم تسمها قولها إن "شوماخر" عولج مرتين على الأقل في هذا المستشفى، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، لتقديم العلاج له من جانب فريق طبي صغير.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
04:14 PM

بعد غيبوبة 5 سنوات.. "شوماخر" يستفيق

تلقى علاجاً بالخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,955

استفاق بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات مايكل شوماخر، من الغيبوبة التي سقط فيها قبل سنوات.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "شوماخر" البالغ من العمر 50 عاماً أصبح واعياً بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجاً يعتمد على الخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي.

ووفق "رويترز" نقلت الصحيفة عن ممرض قوله: يمكنني أن أقول لكم إن "شوماخر" بات واعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم "شوماخر" تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي "علاج سري".

ولم يظهر "شوماخر" أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.

ومن المتوقع أن يخرج "شوماخر" من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر لم تسمها قولها إن "شوماخر" عولج مرتين على الأقل في هذا المستشفى، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، لتقديم العلاج له من جانب فريق طبي صغير.

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