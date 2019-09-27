الوحدة يواصل صحوته.. والفتح يتجرع خسارته الخامسة

واصل الفريق الأول بنادي الوحدة انتصاراته بعد الصدمة الفنية التي أحدثها قرار تعيين المدرب الأورغوياني كارينيو وذلك عندما تمكن من حصد انتصاره الثاني على التوالي مع مدربه الجديد والثالث منذ انطلاقة المسابقة، بإلحاقه الخسارة الخامسة بضيفه الفتح مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، وبالتالي رفع الأول رصيده النقطي إلى تسع نقاط فيما لم يسجل الثاني أيه نقطة حتى الآن.

بدت أفضلية أصحاب الضيافة مبكراً بالاستحواذ على منطقة المناورة بفضل مهارة نجوم خط الوسط الوحداوي.

لم تمض سوى ربع ساعة حتى تحصل الوحداويون على ركلة جزاء بعد توغل المهاجم قودوين داخل منطقة جزاء الفتح ليتقدم لها يوسف نيكاتي ويسددها في المقص الأيسر العلوي معلناً بذلك تقدم فريقه بالهدف الأول عند الدقيقة 15.

سنحت بعد ذلك عدة فرص لنادي الوحدة لمضاعفة النتيجة ولكن لم يكتب لها النجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الوحداوي وسط شتات فني من الجانب الفتح، وقد شكل محمد الضو ازعاجاً مستمراً لنادي الوحدة من الجهة اليمنى ولكن جهده سرعان ما يذهب أدراج الرياح أمام ثبات وصلابة الدفاع الوحداوي وتماسك خطوطه.

وفي الوقت الإضافي صادق الوحدة على تفوقه الفني بتسجيل هدف آخر عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عبر لاعبه انسيلمو لتنتهي المواجهة بفوز وحداوي بهدفين دون مقابل.