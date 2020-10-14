"البنك الأهلي" و"سامبا" يعلنان إنشاء موقع إلكتروني مشترك

"تداول": يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بين البنكين

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، أنه تم إنشاء موقع إلكتروني مشترك يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بين البنكين، ويمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي: https://www.ncbsambastronger.com؛ وفق ما أعلنه عبر "تداول".

يأتي هذا إشارة إلى إعلان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بتاريخ 11/ 10/ 2020م، بشأن إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة للطرفين.

وقال البنك حينها: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما؛ وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.