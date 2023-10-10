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مدير "الإيسيسكو": لنجعل النساء والفتيات خياراً استراتيجياً في مشروعات التنمية

دعا إلى استثمار الفرص التي أتاحها وباء كورونا من أجل حماية حقوق المرأة

دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من المرأة والفتيات خياراً استراتيجياً في كل مشروعات التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، وإسهام المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوِّئها المكانة المشرفة اللائقة بها.

وقال "المالك" في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقى الدولي حول موضوع "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، الذي تنظمه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة بالمغرب، بحضور رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية: "الإيسيسكو" ستعلن عام 2021 عاما للمرأة، تقديراً لجهودها وتعزيزاً لمكانتها ولما قدمته من تفان وجهود خلال جائحة كورونا.


وشدد على أن المنظمة ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسؤولية بنسبة تبلغ حاليا 45% من مجموع الأطر والموظفين بها.

وأكد أنه ينبغي استثمار الفرص التي أتاحها وباء كورونا من أجل حماية حقوق المرأة ودعم أوضاعها الاقتصادية، لا سيما أن المرأة قدمت خلال مدة الحجر المنزلي المثال على ريادتها وتصدرها للخطوط الدفاعية الأولى في مواجهة الوباء في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأشار إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي على مستوى العالم تبلغ 57%، بينما تصل إلى 64% في القطاع الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "الإيسيسكو": لنجعل النساء والفتيات خياراً استراتيجياً في مشروعات التنمية
سبق

دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من المرأة والفتيات خياراً استراتيجياً في كل مشروعات التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، وإسهام المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوِّئها المكانة المشرفة اللائقة بها.

وقال "المالك" في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقى الدولي حول موضوع "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، الذي تنظمه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة بالمغرب، بحضور رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية: "الإيسيسكو" ستعلن عام 2021 عاما للمرأة، تقديراً لجهودها وتعزيزاً لمكانتها ولما قدمته من تفان وجهود خلال جائحة كورونا.


وشدد على أن المنظمة ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسؤولية بنسبة تبلغ حاليا 45% من مجموع الأطر والموظفين بها.

وأكد أنه ينبغي استثمار الفرص التي أتاحها وباء كورونا من أجل حماية حقوق المرأة ودعم أوضاعها الاقتصادية، لا سيما أن المرأة قدمت خلال مدة الحجر المنزلي المثال على ريادتها وتصدرها للخطوط الدفاعية الأولى في مواجهة الوباء في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأشار إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي على مستوى العالم تبلغ 57%، بينما تصل إلى 64% في القطاع الاجتماعي.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:16 PM

مدير "الإيسيسكو": لنجعل النساء والفتيات خياراً استراتيجياً في مشروعات التنمية

دعا إلى استثمار الفرص التي أتاحها وباء كورونا من أجل حماية حقوق المرأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من المرأة والفتيات خياراً استراتيجياً في كل مشروعات التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، وإسهام المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوِّئها المكانة المشرفة اللائقة بها.

وقال "المالك" في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقى الدولي حول موضوع "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، الذي تنظمه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة بالمغرب، بحضور رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية: "الإيسيسكو" ستعلن عام 2021 عاما للمرأة، تقديراً لجهودها وتعزيزاً لمكانتها ولما قدمته من تفان وجهود خلال جائحة كورونا.


وشدد على أن المنظمة ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسؤولية بنسبة تبلغ حاليا 45% من مجموع الأطر والموظفين بها.

وأكد أنه ينبغي استثمار الفرص التي أتاحها وباء كورونا من أجل حماية حقوق المرأة ودعم أوضاعها الاقتصادية، لا سيما أن المرأة قدمت خلال مدة الحجر المنزلي المثال على ريادتها وتصدرها للخطوط الدفاعية الأولى في مواجهة الوباء في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأشار إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي على مستوى العالم تبلغ 57%، بينما تصل إلى 64% في القطاع الاجتماعي.

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