النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يوجه بإنشاء أستوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.
ويأتي توجيه معاليه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.
وتضمّن توجيه الدكتور آل الشيخ أن تشتمل الأستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.
وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يوجه بإنشاء أستوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم
سبق

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.
ويأتي توجيه معاليه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.
وتضمّن توجيه الدكتور آل الشيخ أن تشتمل الأستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.
وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
06:54 PM

وزير التعليم يوجه بإنشاء أستوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
526

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.
ويأتي توجيه معاليه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.
وتضمّن توجيه الدكتور آل الشيخ أن تشتمل الأستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.
وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,953
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,696
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,917

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة