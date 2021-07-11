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الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي

"عباس" طالب "هرتزوج" بتهيئة المناخ لتحقيق السلام

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد أن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتزوج أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت بأن "عباس" هنَّأ "هرتزوج" على تنصيبه.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالاً هاتفيًّا جرى بين "عباس" و"هرتزوج".

وبيّنت أن "عباس" شدَّد خلال الاتصال على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس المحتلة.


وأفادت بأن الرئيس الفلسطيني طالب بضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض، من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي
سبق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد أن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتزوج أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت بأن "عباس" هنَّأ "هرتزوج" على تنصيبه.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالاً هاتفيًّا جرى بين "عباس" و"هرتزوج".

وبيّنت أن "عباس" شدَّد خلال الاتصال على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس المحتلة.


وأفادت بأن الرئيس الفلسطيني طالب بضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض، من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:32 PM

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي

"عباس" طالب "هرتزوج" بتهيئة المناخ لتحقيق السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد أن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتزوج أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت بأن "عباس" هنَّأ "هرتزوج" على تنصيبه.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالاً هاتفيًّا جرى بين "عباس" و"هرتزوج".

وبيّنت أن "عباس" شدَّد خلال الاتصال على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس المحتلة.


وأفادت بأن الرئيس الفلسطيني طالب بضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض، من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

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