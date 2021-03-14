"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية والحالة تستمر حتى 10 صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر)، تستمر حتى الساعة الـ10 صباحًا.