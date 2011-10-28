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وزير الرياضة يوجّه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بما يتواكب مع استضافة أعمال الدورة "15" لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح مسمى الجولة الثالثة بجولة "رئاسة العشرين"، والرابعة باسم "لنُلهم العالم بقمتنا"، والخامسة باسم "قمة الرياض".

يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالعاصمة الرياض يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020 م، وفي ظل ما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يوجّه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح مسمى الجولة الثالثة بجولة "رئاسة العشرين"، والرابعة باسم "لنُلهم العالم بقمتنا"، والخامسة باسم "قمة الرياض".

يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالعاصمة الرياض يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020 م، وفي ظل ما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:34 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:03 PM

وزير الرياضة يوجّه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بما يتواكب مع استضافة أعمال الدورة "15" لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح مسمى الجولة الثالثة بجولة "رئاسة العشرين"، والرابعة باسم "لنُلهم العالم بقمتنا"، والخامسة باسم "قمة الرياض".

يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالعاصمة الرياض يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020 م، وفي ظل ما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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