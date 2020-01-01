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"صعوبات التعلم" تدعو للمشاركة فى جائزتها للتميز بدورتها الـ8

تستهدف تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة

وجهت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، دعوتها لجميع المختصين والمختصات وأولياء الأمور وجميع المدارس الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة، للمشاركة في جائزة التميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة ودعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان: إن الجمعية تقدم من خلال برامجها وأنشطتها كل ما يتناسب مع معطيات العمل الخيري والإنساني ويكون له الأثر البالغ في توعية أفراد المجتمع، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى، معربًا عن عظيم امتنانه للدعم الكبير الذي تجده الجمعية من كافة شرائح المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع برامجها؛ ومنها جائزة التميز التي تسعى لتحقيق أهداف جودة العمل المتمكّن المتميّز لخدمة ذوي صعوبات التعلم.

ودعا "آل عثمان" المسؤولين والجهات ذات العلاقة بحثّ الجميع على المشاركة في جائزة التميز، التي سوف تُعلن نتائجها خلال الشهر السابع من هذا العام تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض يحفظه الله.

وثمّن رائد الغفيلي الأمين العام للجائزة، الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية من أجل أن تتبوّأ الجائزة هذه المكانة المتميزة في العملية التعليمية والتربوية، بسعيها الدائم في التطور لتحقيق التميز في المجال للمختصين والمهتمين، وبتنمية مواهب الطلاب والطالبات، وتعزيز دور الأسرة التي هي الداعم الأكبر لذوي صعوبات التعلم لتحقيق النجاح.

وحث "الغفيلي" الجميع على المشاركة في الرسالة التربوية التي تخدم أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه الجائزة متاحة للجميع من المختصين وأولياء الأمور والقطاع التعليمي والتربوي؛ من خلال زيارة الموقع التالي للاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة: .https://twitter.com/sldorg/status/1179435748015124480 والاتصال على جوال الجمعية: 0595131466



الجدير بالذكر أن جائزة التميز إحدى مبادرات الجمعية التي تحظى بالدعم الكبير، وقد رصدت جوائز قيمة للفائزين.

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ذوي الإعاقة جائزة التميز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صعوبات التعلم" تدعو للمشاركة فى جائزتها للتميز بدورتها الـ8
سبق

وجهت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، دعوتها لجميع المختصين والمختصات وأولياء الأمور وجميع المدارس الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة، للمشاركة في جائزة التميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة ودعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان: إن الجمعية تقدم من خلال برامجها وأنشطتها كل ما يتناسب مع معطيات العمل الخيري والإنساني ويكون له الأثر البالغ في توعية أفراد المجتمع، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى، معربًا عن عظيم امتنانه للدعم الكبير الذي تجده الجمعية من كافة شرائح المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع برامجها؛ ومنها جائزة التميز التي تسعى لتحقيق أهداف جودة العمل المتمكّن المتميّز لخدمة ذوي صعوبات التعلم.

ودعا "آل عثمان" المسؤولين والجهات ذات العلاقة بحثّ الجميع على المشاركة في جائزة التميز، التي سوف تُعلن نتائجها خلال الشهر السابع من هذا العام تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض يحفظه الله.

وثمّن رائد الغفيلي الأمين العام للجائزة، الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية من أجل أن تتبوّأ الجائزة هذه المكانة المتميزة في العملية التعليمية والتربوية، بسعيها الدائم في التطور لتحقيق التميز في المجال للمختصين والمهتمين، وبتنمية مواهب الطلاب والطالبات، وتعزيز دور الأسرة التي هي الداعم الأكبر لذوي صعوبات التعلم لتحقيق النجاح.

وحث "الغفيلي" الجميع على المشاركة في الرسالة التربوية التي تخدم أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه الجائزة متاحة للجميع من المختصين وأولياء الأمور والقطاع التعليمي والتربوي؛ من خلال زيارة الموقع التالي للاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة: .https://twitter.com/sldorg/status/1179435748015124480 والاتصال على جوال الجمعية: 0595131466



الجدير بالذكر أن جائزة التميز إحدى مبادرات الجمعية التي تحظى بالدعم الكبير، وقد رصدت جوائز قيمة للفائزين.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
10:04 PM

"صعوبات التعلم" تدعو للمشاركة فى جائزتها للتميز بدورتها الـ8

تستهدف تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، دعوتها لجميع المختصين والمختصات وأولياء الأمور وجميع المدارس الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة، للمشاركة في جائزة التميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة ودعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان: إن الجمعية تقدم من خلال برامجها وأنشطتها كل ما يتناسب مع معطيات العمل الخيري والإنساني ويكون له الأثر البالغ في توعية أفراد المجتمع، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى، معربًا عن عظيم امتنانه للدعم الكبير الذي تجده الجمعية من كافة شرائح المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع برامجها؛ ومنها جائزة التميز التي تسعى لتحقيق أهداف جودة العمل المتمكّن المتميّز لخدمة ذوي صعوبات التعلم.

ودعا "آل عثمان" المسؤولين والجهات ذات العلاقة بحثّ الجميع على المشاركة في جائزة التميز، التي سوف تُعلن نتائجها خلال الشهر السابع من هذا العام تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض يحفظه الله.

وثمّن رائد الغفيلي الأمين العام للجائزة، الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية من أجل أن تتبوّأ الجائزة هذه المكانة المتميزة في العملية التعليمية والتربوية، بسعيها الدائم في التطور لتحقيق التميز في المجال للمختصين والمهتمين، وبتنمية مواهب الطلاب والطالبات، وتعزيز دور الأسرة التي هي الداعم الأكبر لذوي صعوبات التعلم لتحقيق النجاح.

وحث "الغفيلي" الجميع على المشاركة في الرسالة التربوية التي تخدم أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه الجائزة متاحة للجميع من المختصين وأولياء الأمور والقطاع التعليمي والتربوي؛ من خلال زيارة الموقع التالي للاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة: .https://twitter.com/sldorg/status/1179435748015124480 والاتصال على جوال الجمعية: 0595131466



الجدير بالذكر أن جائزة التميز إحدى مبادرات الجمعية التي تحظى بالدعم الكبير، وقد رصدت جوائز قيمة للفائزين.

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