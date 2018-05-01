"توزيع المياه بالسعودية" يبرم 19 عقدًا لمشروعات تنموية خلال مارس الماضي

تضمنت إنشاء خزانات وخطوط وتوصيلات منزلية بقيمة 550 مليون ريال

أعلن قطاع توزيع المياه أنه أبرم 19 عقدًا لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف مناطق السعودية بأكثر من 550 مليون ريال خلال شهر مارس 2018م؛ وذلك لتطوير البنى التحتية لقطاعَي المياه والمعالجة البيئية، وفق خطط التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030، وترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرفاهية والخدمات للمواطنين.

وفي التفاصيل، أوضح القطاع أن الـ19 عقدًا توزعت حسب الهيكلة الجديدة للقطاع؛ إذ خُصص لقطاع الوسطى والغربية 6 مشاريع بتكلفة تجاوزت 106 ملايين ريال، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع في منطقة مكة المكرمة، وتضمنت تمديد شبكة الصرف الصحي وملحقاتها بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، وعقد تنفيذ شبكة مياه القنفذة، وعقد تنفيذ خزان أرضي بسعة 20 ألف م٣ مع محطة أشياب لخدمة مركز السيل الكبير، وعقد استكمال مياه محافظة حلي، وتنفيذ توصيلات منزلية للمرحلة الأولى، وعقد إنشاء خزان من الخرسانة المسلحة بسعة 20 ألف م٣ بمحافظة تربة، وعقد تنفيذ شبكة مياه مدينة رابغ وبعض الخطوط الفرعية وتوصيلات منزلية، ونقاط لربط محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وينفذ القطاع الشمالي والشمالي الغربي 8 مشاريع بتكلفة تتجاوز 196 مليونًا. وقد خصص لمنطقة المدينة المنورة 3 مشاريع، ومنطقة القصيم 5 مشاريع، تضمنت عقد توريد أنابيب بولي إيثلين وملحقاتها في قرى منطقة المدينة المنورة، وعقد مشروع تنفيذ خزان المياه الاستراتيجي بالمهد، وعقد تنفيذ خطوط تفريغ المياه الرئيسية من خزان شوران (الجزء الأول)، وتنفيذ محطة ضخ خزان القرعاء غرب مدينة بريدة رقم (5) مرحلة أولى، وعقد مشروع إنشاء شبكات وتوصيلات صرف صحي منزلية شرق مدينة بريدة، وعقد تنفيذ خزان مياه استراتيجي وملحقاته شرق مدينة بريدة رقم (8) مرحلة أولى، وعقد سفلتة الحفريات الناتجة من أعمال الصيانة الطارئة للشبكات بالبكيرية، وعقد الخدمات الهندسية والاستشارية للإشراف على مشاريع المياه بمحافظات ومراكز القصيم.

وأبرمت 3 عقود للقطاع الجنوبي بتكلفة تتجاوز 15 مليون ريال. وتضمنت هذه المشاريع عقد إيصال مياه الصرف الصحي المعالج إلى مشتل الإدارة العامة للزراعة بلعصان، وموقعين بوادي ابن هشبل، وعقد تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بخميس مشيط، وعقد معالجة طفح مياه الصرف الصحي بوسط خميس مشيط.

أما في المنطقة الشرقية فسيتم تنفيذ مشروعين، هما عقد تطوير وتحسين أداء الفوترة وأنظمة قراءة العدادات بالدمام والخُبر، وعقد الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بالدمام (المرحلة الأولى). وبلغت تكلفة المشاريع أكثر من 233 مليون ريال.

وأكد قطاع توزيع المياه حرصه على تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه في مناطق السعودية كافة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطط استراتيجيته المستقبلية التطويرية لتقديم خدماته وفق أفضل المعايير العالمية.