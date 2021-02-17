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"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي

كافة احتياجات المرضى كالدعم المادي وبرنامج النقل والإسكان

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تقديمها مبلغ (14.640.476) خلال عام 2020م من خلال 15.242 خدمة لمساندة ودعم مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية، شملت كافة احتياجات المرضى كالدعم المادي وبرنامج النقل وبرنامج الإسكان.

وبيّنت الجمعية أن برنامج الدعم المادي هو الأعلى في قائمة الدعم للخدمات المقدمة لمستفيديها؛ حيث بلغ عدد الخدمات بالبرنامج 6.008 خدمة بإجمالي مبلغ 9.767.800 ريال، يليها برنامج الإسكان حيث بلغت الخدمات به 6.080 خدمة بإجمالي مبلغ 2.196.455 ريال، ويأتي في المرتبة الثالثة برنامج نقل المرضى حيث بلغ عدد الخدمات في البرنامج 2.812 خدمة بإجمالي مبلغ 1.583.707 ريال.

وحرصت الجمعية على توسيع نطاق خدماتها واستفادة أكبر عدد ممكن من المرضى وتوفير البيئة العلاجية المتكاملة والمناسبة لهم من أجل مواصلة خطتهم العلاجية وامتثالهم للشفاء بإذن الله.

ولم تكتفِ الجمعية بالبرامج التي تقدّمها؛ بل كانت حاضرة من خلال الفعاليات والحملات التي تنظمها والتي واكبت أهم الأيام العالمية التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى مرضى السرطان والمجتمع كافة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وزيادة الوعي حول مرض السرطان والتعريف به وما هي مسبباته وطرق الوقاية عبر برامجها وأنشطتها المختلفة.

وما زالت الجمعية تقدم الخدمات لمرضى السرطان في ظل جائحة كورونا سواء كان ماديًّا أو معنويًّا أو توعويًّا، وحرصت الجمعية بمساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070) للتبرع بمبلغ (10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالًا شهريًّا إرسال الرقم "1" إلى الرقم (5070).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي
سبق

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تقديمها مبلغ (14.640.476) خلال عام 2020م من خلال 15.242 خدمة لمساندة ودعم مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية، شملت كافة احتياجات المرضى كالدعم المادي وبرنامج النقل وبرنامج الإسكان.

وبيّنت الجمعية أن برنامج الدعم المادي هو الأعلى في قائمة الدعم للخدمات المقدمة لمستفيديها؛ حيث بلغ عدد الخدمات بالبرنامج 6.008 خدمة بإجمالي مبلغ 9.767.800 ريال، يليها برنامج الإسكان حيث بلغت الخدمات به 6.080 خدمة بإجمالي مبلغ 2.196.455 ريال، ويأتي في المرتبة الثالثة برنامج نقل المرضى حيث بلغ عدد الخدمات في البرنامج 2.812 خدمة بإجمالي مبلغ 1.583.707 ريال.

وحرصت الجمعية على توسيع نطاق خدماتها واستفادة أكبر عدد ممكن من المرضى وتوفير البيئة العلاجية المتكاملة والمناسبة لهم من أجل مواصلة خطتهم العلاجية وامتثالهم للشفاء بإذن الله.

ولم تكتفِ الجمعية بالبرامج التي تقدّمها؛ بل كانت حاضرة من خلال الفعاليات والحملات التي تنظمها والتي واكبت أهم الأيام العالمية التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى مرضى السرطان والمجتمع كافة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وزيادة الوعي حول مرض السرطان والتعريف به وما هي مسبباته وطرق الوقاية عبر برامجها وأنشطتها المختلفة.

وما زالت الجمعية تقدم الخدمات لمرضى السرطان في ظل جائحة كورونا سواء كان ماديًّا أو معنويًّا أو توعويًّا، وحرصت الجمعية بمساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070) للتبرع بمبلغ (10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالًا شهريًّا إرسال الرقم "1" إلى الرقم (5070).

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:33 AM

"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي

كافة احتياجات المرضى كالدعم المادي وبرنامج النقل والإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تقديمها مبلغ (14.640.476) خلال عام 2020م من خلال 15.242 خدمة لمساندة ودعم مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية، شملت كافة احتياجات المرضى كالدعم المادي وبرنامج النقل وبرنامج الإسكان.

وبيّنت الجمعية أن برنامج الدعم المادي هو الأعلى في قائمة الدعم للخدمات المقدمة لمستفيديها؛ حيث بلغ عدد الخدمات بالبرنامج 6.008 خدمة بإجمالي مبلغ 9.767.800 ريال، يليها برنامج الإسكان حيث بلغت الخدمات به 6.080 خدمة بإجمالي مبلغ 2.196.455 ريال، ويأتي في المرتبة الثالثة برنامج نقل المرضى حيث بلغ عدد الخدمات في البرنامج 2.812 خدمة بإجمالي مبلغ 1.583.707 ريال.

وحرصت الجمعية على توسيع نطاق خدماتها واستفادة أكبر عدد ممكن من المرضى وتوفير البيئة العلاجية المتكاملة والمناسبة لهم من أجل مواصلة خطتهم العلاجية وامتثالهم للشفاء بإذن الله.

ولم تكتفِ الجمعية بالبرامج التي تقدّمها؛ بل كانت حاضرة من خلال الفعاليات والحملات التي تنظمها والتي واكبت أهم الأيام العالمية التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى مرضى السرطان والمجتمع كافة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وزيادة الوعي حول مرض السرطان والتعريف به وما هي مسبباته وطرق الوقاية عبر برامجها وأنشطتها المختلفة.

وما زالت الجمعية تقدم الخدمات لمرضى السرطان في ظل جائحة كورونا سواء كان ماديًّا أو معنويًّا أو توعويًّا، وحرصت الجمعية بمساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070) للتبرع بمبلغ (10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالًا شهريًّا إرسال الرقم "1" إلى الرقم (5070).

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