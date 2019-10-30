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"بلدية الدواسر" تضبط 3 شاحنات محملة بـ"سماد غير المعالج"

صادرت حمولتها وأتلفتها وحررت الغرامة المالية بحق قائدها

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، مساء أمس، من ضبط ثلاث شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير المعالجة، بعد رصدها أثناء دخولها المحافظة، ومحاولة قائديها التوجه بها لإحدى المزارع.

‫وقالت "بلدية وادي الدواسر" لـ"سبق": قسم صحة البيئة بمكتب خدمات النويعمة، أوقف ثلاث شاحنات محملة بالسماد غير المعالج؛ حيث تمت مصادرة حمولاتها وإتلافها، مع تحرير الغرامة المالية بحق قائدي تلك الشاحنات حسب الأنظمة والتعليمات مع أخذ التعهد عليهم.

‫وأكدت البلدية حرصها على صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تدخر جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف.

ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن السماد غير المعالج وعدم استخدامه؛ لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وناشدت الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

بلدية الدواسر بلدية محافظة وادي الدواسر وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية الدواسر" تضبط 3 شاحنات محملة بـ"سماد غير المعالج"
سبق

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، مساء أمس، من ضبط ثلاث شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير المعالجة، بعد رصدها أثناء دخولها المحافظة، ومحاولة قائديها التوجه بها لإحدى المزارع.

‫وقالت "بلدية وادي الدواسر" لـ"سبق": قسم صحة البيئة بمكتب خدمات النويعمة، أوقف ثلاث شاحنات محملة بالسماد غير المعالج؛ حيث تمت مصادرة حمولاتها وإتلافها، مع تحرير الغرامة المالية بحق قائدي تلك الشاحنات حسب الأنظمة والتعليمات مع أخذ التعهد عليهم.

‫وأكدت البلدية حرصها على صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تدخر جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف.

ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن السماد غير المعالج وعدم استخدامه؛ لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وناشدت الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:29 PM

"بلدية الدواسر" تضبط 3 شاحنات محملة بـ"سماد غير المعالج"

صادرت حمولتها وأتلفتها وحررت الغرامة المالية بحق قائدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، مساء أمس، من ضبط ثلاث شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير المعالجة، بعد رصدها أثناء دخولها المحافظة، ومحاولة قائديها التوجه بها لإحدى المزارع.

‫وقالت "بلدية وادي الدواسر" لـ"سبق": قسم صحة البيئة بمكتب خدمات النويعمة، أوقف ثلاث شاحنات محملة بالسماد غير المعالج؛ حيث تمت مصادرة حمولاتها وإتلافها، مع تحرير الغرامة المالية بحق قائدي تلك الشاحنات حسب الأنظمة والتعليمات مع أخذ التعهد عليهم.

‫وأكدت البلدية حرصها على صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تدخر جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف.

ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن السماد غير المعالج وعدم استخدامه؛ لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وناشدت الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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