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السعودية سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN"

طفرة تفوق الضعف في استخدام تطبيقاتها خلال مطلع العام مقارنة بـ 2020

حمّل مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم تطبيقات تخطى حجب وقيود الإنترنت "VPN" نحو 616 مليون مرة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد أكثر من ضعف الرقم في عام 2020.

ووفقاً لـ"Atlas VPN"، فإن 7 دول من بين الدول العشر الأوائل هي دول عربية في قائمة الأكثر تحميلاً لشبكات تخطي الحجب وقيود الإنترنت.

وجاءت قطر في المقدمة؛ حيث قام شخص واحد من بين كل شخصيْن بتحميل VPN هذا العام، وتليها الإمارات وسنغافورة.

وتأتي أهم 10 دول تقوم بتنزيل شبكات VPN (بالنسبة المئوية من سكانها) على النحو التالي:

1- قطر (44.4%)

2- الإمارات العربية المتحدة (39.9%)

3- سنغافورة (29.5%)

4- الهند (25.2%)

5- عُمان (24.7%)

6- المملكة العربية السعودية (23.1%)

7- الكويت (18.7%)

8- لبنان (17.6%)

9- باكستان (16.6%)

10- الجزائر (16.1%).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN"
سبق

حمّل مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم تطبيقات تخطى حجب وقيود الإنترنت "VPN" نحو 616 مليون مرة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد أكثر من ضعف الرقم في عام 2020.

ووفقاً لـ"Atlas VPN"، فإن 7 دول من بين الدول العشر الأوائل هي دول عربية في قائمة الأكثر تحميلاً لشبكات تخطي الحجب وقيود الإنترنت.

وجاءت قطر في المقدمة؛ حيث قام شخص واحد من بين كل شخصيْن بتحميل VPN هذا العام، وتليها الإمارات وسنغافورة.

وتأتي أهم 10 دول تقوم بتنزيل شبكات VPN (بالنسبة المئوية من سكانها) على النحو التالي:

1- قطر (44.4%)

2- الإمارات العربية المتحدة (39.9%)

3- سنغافورة (29.5%)

4- الهند (25.2%)

5- عُمان (24.7%)

6- المملكة العربية السعودية (23.1%)

7- الكويت (18.7%)

8- لبنان (17.6%)

9- باكستان (16.6%)

10- الجزائر (16.1%).

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:26 PM

السعودية سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN"

طفرة تفوق الضعف في استخدام تطبيقاتها خلال مطلع العام مقارنة بـ 2020

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,830

حمّل مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم تطبيقات تخطى حجب وقيود الإنترنت "VPN" نحو 616 مليون مرة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد أكثر من ضعف الرقم في عام 2020.

ووفقاً لـ"Atlas VPN"، فإن 7 دول من بين الدول العشر الأوائل هي دول عربية في قائمة الأكثر تحميلاً لشبكات تخطي الحجب وقيود الإنترنت.

وجاءت قطر في المقدمة؛ حيث قام شخص واحد من بين كل شخصيْن بتحميل VPN هذا العام، وتليها الإمارات وسنغافورة.

وتأتي أهم 10 دول تقوم بتنزيل شبكات VPN (بالنسبة المئوية من سكانها) على النحو التالي:

1- قطر (44.4%)

2- الإمارات العربية المتحدة (39.9%)

3- سنغافورة (29.5%)

4- الهند (25.2%)

5- عُمان (24.7%)

6- المملكة العربية السعودية (23.1%)

7- الكويت (18.7%)

8- لبنان (17.6%)

9- باكستان (16.6%)

10- الجزائر (16.1%).

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,960
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,507

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