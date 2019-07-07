"الخارجية" تمنح المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" تأشيرات حج إلكترونية

بهدف تقديم أرقى الخدمات للحجاج.. إنهاء إجراءات دخولهم المملكة في دولهم

قال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب: إن وزارة الخارجية تشارك باقي الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ مبادرة طريق مكة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتيسير الإجراءات على الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم، أن وزارة الخارجية تقوم بمنح المستفيدين من المبادرة تأشيرات حج إلكترونية، بعد أخذ الخصائص الحيوية، وإدخال بيانات الحجاج ضمن المسار الإلكتروني الخاص بتأشيرات الحج، والمرتبط بعدة جهات في المملكة.

وقال: إنه تم -بحمد الله- تنفيذ خدمة مبادرة "طريق مكة" لموسم حج هذا العام 1440هـ الخميس الماضي، من مطاريْ إسلام آباد في باكستان وكوالالمبور في ماليزيا، وبدأت اليوم طلائع رحلات الحجاج المستفيدين من هذه الخدمة من جمهورية إندونيسيا الإسلامية، وسوف تعقبها جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم؛ حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار؛ مستهدفة هذا العام ما يزيد على 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.