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"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:39 AM

"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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