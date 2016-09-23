"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-23
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:39 AM
"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.