تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية اللغة العربية، الأحد المقبل؛ مؤتمرًا علميًّا بعنوان: (الإعلام الجديد واللغة العربية)، بمشاركة نخبة من علماء اللغة والأكاديميين والباحثين، يستعرضون من خلال 60 ورقة عمل على مدى ثلاثة أيام، أربعةَ محاور رئيسة تسعى إلى استشراف الظواهر الإيجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام في اللغة العربية. وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا التي تربط اللغة العربية بالإعلام الجديد، وتشجيع البحث العلمي، وإبراز تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة، مع رصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد، وكذلك استعراض المبادرات اللغوية والأدبية في هذا المجال. وقال الدكتور "العتيبي": إن محاور المؤتمر تشتمل على: الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوي والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، وأخيرًا المبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد. وأفاد عميد كلية اللغة العربية رئيس اللجنة العلمية الدكتور ماهر بن مهل الرحيلي، بأن المؤتمر يضم بحوثًا علمية قيمة بُذل فيها جهد كبير، تنوّعت مضامينها وتوزعت على كافة محاور المؤتمر الأربعة. مبينًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة البحثية والمجتمعية، على أمل أن تتواصل هذه المحافل العلمية مستقبلًا في مؤتمرات أخرى وموضوعات متجددة.

60 ورقة عمل في مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية" بالجامعة الإسلامية.. الأحد المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية اللغة العربية، الأحد المقبل؛ مؤتمرًا علميًّا بعنوان: (الإعلام الجديد واللغة العربية)، بمشاركة نخبة من علماء اللغة والأكاديميين والباحثين، يستعرضون من خلال 60 ورقة عمل على مدى ثلاثة أيام، أربعةَ محاور رئيسة تسعى إلى استشراف الظواهر الإيجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام في اللغة العربية.



وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا التي تربط اللغة العربية بالإعلام الجديد، وتشجيع البحث العلمي، وإبراز تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة، مع رصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد، وكذلك استعراض المبادرات اللغوية والأدبية في هذا المجال.



وقال الدكتور "العتيبي": إن محاور المؤتمر تشتمل على: الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوي والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، وأخيرًا المبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد.



وأفاد عميد كلية اللغة العربية رئيس اللجنة العلمية الدكتور ماهر بن مهل الرحيلي، بأن المؤتمر يضم بحوثًا علمية قيمة بُذل فيها جهد كبير، تنوّعت مضامينها وتوزعت على كافة محاور المؤتمر الأربعة. مبينًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة البحثية والمجتمعية، على أمل أن تتواصل هذه المحافل العلمية مستقبلًا في مؤتمرات أخرى وموضوعات متجددة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 04:26 PM

60 ورقة عمل في مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية" بالجامعة الإسلامية.. الأحد المقبل يستمر 3 أيام ويتضمّن 4 محاور رئيسة





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تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية اللغة العربية، الأحد المقبل؛ مؤتمرًا علميًّا بعنوان: (الإعلام الجديد واللغة العربية)، بمشاركة نخبة من علماء اللغة والأكاديميين والباحثين، يستعرضون من خلال 60 ورقة عمل على مدى ثلاثة أيام، أربعةَ محاور رئيسة تسعى إلى استشراف الظواهر الإيجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام في اللغة العربية.



وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا التي تربط اللغة العربية بالإعلام الجديد، وتشجيع البحث العلمي، وإبراز تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة، مع رصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد، وكذلك استعراض المبادرات اللغوية والأدبية في هذا المجال.



وقال الدكتور "العتيبي": إن محاور المؤتمر تشتمل على: الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوي والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، وأخيرًا المبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد.



وأفاد عميد كلية اللغة العربية رئيس اللجنة العلمية الدكتور ماهر بن مهل الرحيلي، بأن المؤتمر يضم بحوثًا علمية قيمة بُذل فيها جهد كبير، تنوّعت مضامينها وتوزعت على كافة محاور المؤتمر الأربعة. مبينًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة البحثية والمجتمعية، على أمل أن تتواصل هذه المحافل العلمية مستقبلًا في مؤتمرات أخرى وموضوعات متجددة.