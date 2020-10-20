جازان.. إجراء أكثر من 800 ألف فحص في مختبر مستشفى الأمير محمد بن ناصر

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 منها فحوصات المناعة والفيروسات

أجرى قسم المختبر في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، 836864 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية المحولة من أقسام الطوارئ 290299 فحصاً، وعدد الفحوصات المخبرية المحولة من العيادات الخارجية 165885 فحصاً، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية المحالة من أقسام التنويم 380680 فحصاً.

يُشار إلى أن قسم المختبر يقوم بإجراء عديد من الفحوصات المخبرية مثل بعض فحوصات المناعة والفيروسات، والطفيليات، والبكتيريا، والهرمونات، ودلالات الأورام، والكيمياء الحيوية، وفحوصات مراقبة الأدوية، إضافةً إلى فحص أمراض الدم، وفحوصات وحدة التدفق الخلوي.