مواطن يعثر على "دودة" بوجبة غداء في أحد المطاعم المعروفة بجدة

داعياً الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات وإصدار العقوبات بحق المطعم

اكتشف أحد المواطنين، أثناء تناوله وجبة الغداء اليوم السبت، في أحد المطاعم المعروفة بشارع الأمير سلطان؛ بوجود "دودة" على خضار بوجبة الغداء.

حيث قال المواطن لـ"سبق"، إنه مر على أحد المطاعم بشارع الأمير سلطان وطلب وجبة الغداء، وأثناء تناول الطعام عثر على الدودة فوق أحد الخضار بالوجبة المقدمة له، لأتوقف عن تناول الوجبة، واستدعيت عامل المطعم، ودخلت معه في جدال حول هذا الأمر، وحاولوا إنهاء الأمر معي، لكنني أصريت على إبلاغ عمليات الأمانة، لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.

وأضاف المواطن أنه فتح البلاغ وغادر الموقع نظراً لتوجهه إلى مدينة الطائف مع انتهاء إجازة نهاية الأسبوع، داعياً الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات المناسبة وإصدار العقوبات الرادعة بحق المطعم المخالف، لسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.