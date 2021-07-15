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"الحريري" يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان

عقب لقاء مع "عون" استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري

قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية، وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف الحريري: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري" يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان
سبق

قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية، وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف الحريري: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:38 PM

"الحريري" يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان

عقب لقاء مع "عون" استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية، وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف الحريري: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد".

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