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"الأمن البيئي" تضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب المحلي في أنشطة تجارية بالرياض وعسير

طُبِّقت الإجراءات النظامية وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ بحوزتهم أكثر من (69) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدَم في أنشطة تجارية في منطقتَي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثَّ الرائد المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب المحلي في أنشطة تجارية بالرياض وعسير
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ بحوزتهم أكثر من (69) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدَم في أنشطة تجارية في منطقتَي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثَّ الرائد المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:34 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:43 AM

"الأمن البيئي" تضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب المحلي في أنشطة تجارية بالرياض وعسير

طُبِّقت الإجراءات النظامية وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ بحوزتهم أكثر من (69) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدَم في أنشطة تجارية في منطقتَي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثَّ الرائد المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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