النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تسجّل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الفيروس أدى إلى وفاة 725 شخصاً في الصين

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان؛ تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصاً.

وقالت الوزير الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: هناك خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبذلك يصل عدد مجموع المصابين في فرنسا إلى 11 شخصاً.

ووفق "سبوتنيك"، فإن "كورونا" أدى إلى وفاة أكثر من 725 شخصاً وإصابة أكثر من 34 ألفاً بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن دعمها اختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدّي لانتشار فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين، وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تسجّل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان؛ تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصاً.

وقالت الوزير الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: هناك خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبذلك يصل عدد مجموع المصابين في فرنسا إلى 11 شخصاً.

ووفق "سبوتنيك"، فإن "كورونا" أدى إلى وفاة أكثر من 725 شخصاً وإصابة أكثر من 34 ألفاً بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن دعمها اختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدّي لانتشار فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين، وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
01:39 PM

فرنسا تسجّل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الفيروس أدى إلى وفاة 725 شخصاً في الصين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
271

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان؛ تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصاً.

وقالت الوزير الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: هناك خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبذلك يصل عدد مجموع المصابين في فرنسا إلى 11 شخصاً.

ووفق "سبوتنيك"، فإن "كورونا" أدى إلى وفاة أكثر من 725 شخصاً وإصابة أكثر من 34 ألفاً بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن دعمها اختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدّي لانتشار فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين، وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,057
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,018
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,543

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة