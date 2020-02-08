فرنسا تسجّل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الفيروس أدى إلى وفاة 725 شخصاً في الصين

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان؛ تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصاً.

وقالت الوزير الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: هناك خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبذلك يصل عدد مجموع المصابين في فرنسا إلى 11 شخصاً.

ووفق "سبوتنيك"، فإن "كورونا" أدى إلى وفاة أكثر من 725 شخصاً وإصابة أكثر من 34 ألفاً بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن دعمها اختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدّي لانتشار فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين، وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.