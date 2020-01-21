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إنفوجرافيك.. 49 منشأة مخالفة في مرمى بطاقة اقتصاد الوقود

وزارة التجارة تنفذ 2006 زيارات على مستوى مناطق المملكة

نفذت وزارة التجارة 2006 زيارات على مستوى مناطق المملكة ضمن جولاتها التفتيشية للكشف على بطاقة اقتصاد الوقود، وأثمرت نتائج الحملة الرقابية عن وجود 118 مركبة مخالفة، موزعة على 49 منشأة مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فريق مكون من 5 جهات حكومية؛ هي: "وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية".

وبتوزيع عدد المنشآت المخالفة لكل منطقة من مناطق المملكة الـ13 منطقة توضح البيانات أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد المنشآت المخالفة بـ23 منشأة، تليها المدينة المنورة بـ9 منشآت مخالفة، ثم "الشرقية" بـ4 منشآت مخالفة، و"القصيم" و"مكة المكرمة" بـ3 منشآت مخالفة لكل منطقة، و"جازان" و"الباحة" و"عسير" بمنشأتين مخالفتين لكل منطقة من المناطق الثلاث. وآخر المناطق التي رُصد بها منشآت مخالفة كانت "الجوف" بمنشأة واحدة. في حين لم يرصد في 4 مناطق منشآت مخالفة، والمناطق الأربع هي: "الحدود الشمالية"، و"حائل" و"نجران" و"تبوك".

وفيما يخص أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات الرقابية؛ تصدرتهم منطقة "الرياض" بـ491 زيارة. تلتها "مكة المكرمة" بـ413 زيارة، ثم "الشرقية" بـ239 زيارة، و"القصيم" بـ207 زيارات، و"المدينة المنورة" بـ133 زيارة، و"تبوك" 109 زيارات، علمًا أنه لم يرصد بها أي منشأة مخالفة.

ثم "عسير" بـ104 زيارات، و"نجران" بـ74 مخالفة، و"حائل" بـ72 زيارة، ولم يرصد في المنطقتين السابقتين منشآت مخالفة. و"الباحة" بـ53 زيارة، و"الجوف" بـ50 زيارة، و"الحدود الشمالية" بـ33 زيارة، ولم يرصد بها أي منشأة مخالفة. وآخر المناطق "جازان" بـ28 زيارة.

بطاقة اقتصاد الوقود وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفوجرافيك.. 49 منشأة مخالفة في مرمى بطاقة اقتصاد الوقود
سبق

نفذت وزارة التجارة 2006 زيارات على مستوى مناطق المملكة ضمن جولاتها التفتيشية للكشف على بطاقة اقتصاد الوقود، وأثمرت نتائج الحملة الرقابية عن وجود 118 مركبة مخالفة، موزعة على 49 منشأة مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فريق مكون من 5 جهات حكومية؛ هي: "وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية".

وبتوزيع عدد المنشآت المخالفة لكل منطقة من مناطق المملكة الـ13 منطقة توضح البيانات أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد المنشآت المخالفة بـ23 منشأة، تليها المدينة المنورة بـ9 منشآت مخالفة، ثم "الشرقية" بـ4 منشآت مخالفة، و"القصيم" و"مكة المكرمة" بـ3 منشآت مخالفة لكل منطقة، و"جازان" و"الباحة" و"عسير" بمنشأتين مخالفتين لكل منطقة من المناطق الثلاث. وآخر المناطق التي رُصد بها منشآت مخالفة كانت "الجوف" بمنشأة واحدة. في حين لم يرصد في 4 مناطق منشآت مخالفة، والمناطق الأربع هي: "الحدود الشمالية"، و"حائل" و"نجران" و"تبوك".

وفيما يخص أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات الرقابية؛ تصدرتهم منطقة "الرياض" بـ491 زيارة. تلتها "مكة المكرمة" بـ413 زيارة، ثم "الشرقية" بـ239 زيارة، و"القصيم" بـ207 زيارات، و"المدينة المنورة" بـ133 زيارة، و"تبوك" 109 زيارات، علمًا أنه لم يرصد بها أي منشأة مخالفة.

ثم "عسير" بـ104 زيارات، و"نجران" بـ74 مخالفة، و"حائل" بـ72 زيارة، ولم يرصد في المنطقتين السابقتين منشآت مخالفة. و"الباحة" بـ53 زيارة، و"الجوف" بـ50 زيارة، و"الحدود الشمالية" بـ33 زيارة، ولم يرصد بها أي منشأة مخالفة. وآخر المناطق "جازان" بـ28 زيارة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
05:32 PM

إنفوجرافيك.. 49 منشأة مخالفة في مرمى بطاقة اقتصاد الوقود

وزارة التجارة تنفذ 2006 زيارات على مستوى مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت وزارة التجارة 2006 زيارات على مستوى مناطق المملكة ضمن جولاتها التفتيشية للكشف على بطاقة اقتصاد الوقود، وأثمرت نتائج الحملة الرقابية عن وجود 118 مركبة مخالفة، موزعة على 49 منشأة مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فريق مكون من 5 جهات حكومية؛ هي: "وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية".

وبتوزيع عدد المنشآت المخالفة لكل منطقة من مناطق المملكة الـ13 منطقة توضح البيانات أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد المنشآت المخالفة بـ23 منشأة، تليها المدينة المنورة بـ9 منشآت مخالفة، ثم "الشرقية" بـ4 منشآت مخالفة، و"القصيم" و"مكة المكرمة" بـ3 منشآت مخالفة لكل منطقة، و"جازان" و"الباحة" و"عسير" بمنشأتين مخالفتين لكل منطقة من المناطق الثلاث. وآخر المناطق التي رُصد بها منشآت مخالفة كانت "الجوف" بمنشأة واحدة. في حين لم يرصد في 4 مناطق منشآت مخالفة، والمناطق الأربع هي: "الحدود الشمالية"، و"حائل" و"نجران" و"تبوك".

وفيما يخص أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات الرقابية؛ تصدرتهم منطقة "الرياض" بـ491 زيارة. تلتها "مكة المكرمة" بـ413 زيارة، ثم "الشرقية" بـ239 زيارة، و"القصيم" بـ207 زيارات، و"المدينة المنورة" بـ133 زيارة، و"تبوك" 109 زيارات، علمًا أنه لم يرصد بها أي منشأة مخالفة.

ثم "عسير" بـ104 زيارات، و"نجران" بـ74 مخالفة، و"حائل" بـ72 زيارة، ولم يرصد في المنطقتين السابقتين منشآت مخالفة. و"الباحة" بـ53 زيارة، و"الجوف" بـ50 زيارة، و"الحدود الشمالية" بـ33 زيارة، ولم يرصد بها أي منشأة مخالفة. وآخر المناطق "جازان" بـ28 زيارة.

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