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شاهد.. الحجاج يغادرون العزل المؤسسي ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسكهم

سيؤدون طواف القدوم ثم يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا لـ"عرفات"

غادر حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، العزل الصحي المؤسسي، متجهين إلى ميقات السيل لبدء مناسك الحج.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة، ضيوف الرحمن وهم يغادرون مقر إقامتهم، بعد أن قضوا العزل الصحي المؤسسي، ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسك فريضة الحج لهذا العام.

ويبدأ الحجاج بطواف القدوم، عقب عودتهم من الميقات ثم الذهاب إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ استعدادًا ليوم عرفة غدًا.

فريضة الحج مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الحجاج يغادرون العزل المؤسسي ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسكهم
سبق

غادر حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، العزل الصحي المؤسسي، متجهين إلى ميقات السيل لبدء مناسك الحج.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة، ضيوف الرحمن وهم يغادرون مقر إقامتهم، بعد أن قضوا العزل الصحي المؤسسي، ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسك فريضة الحج لهذا العام.

ويبدأ الحجاج بطواف القدوم، عقب عودتهم من الميقات ثم الذهاب إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ استعدادًا ليوم عرفة غدًا.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:29 AM

شاهد.. الحجاج يغادرون العزل المؤسسي ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسكهم

سيؤدون طواف القدوم ثم يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا لـ"عرفات"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,868

غادر حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، العزل الصحي المؤسسي، متجهين إلى ميقات السيل لبدء مناسك الحج.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة، ضيوف الرحمن وهم يغادرون مقر إقامتهم، بعد أن قضوا العزل الصحي المؤسسي، ويتجهون إلى ميقات السيل لبدء مناسك فريضة الحج لهذا العام.

ويبدأ الحجاج بطواف القدوم، عقب عودتهم من الميقات ثم الذهاب إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ استعدادًا ليوم عرفة غدًا.

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