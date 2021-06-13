خلال 7 أيام.. "مسام" ينتزع 2.183 لغماً في اليمن

تنوعت بين مضاد للأفراد وبينها 728 مضاداً للدبابات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2021م من انتزاع 2.183 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين لغمين مضادين للأفراد، و728 لغماً مضاداً للدبابات، و1.446 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 96 لغماً مضاداً للدبابات و189 ذخيرة غير متفجرة، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد وعبوة ناسفة كذلك، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق "مسام" 7 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة، فيما تمكن الفريق من نزع 59 لغماً مضاداً للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 65 لغماً مضاداً للدبابات و100 ذخيرة غير متفجرة، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 152 ذخيرة غير متفجرة، و15 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المسيمير بلحج، إلى جانب 61 لغماً مضاداً للدبابات و115 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 17 لغماً مضاداً للدبابات و28 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و45 لغماً مضاداً للدبابات و578 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و9 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى 88 لغماً مضاداً للدبابات، و41 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعزّ تمكن الفريق من نزع 14 لغماً مضاداً للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، كما تم نزع 16 لغماً مضاداً للدبابات و46 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية المخاء، و77 لغماً مضاداً للدبابات و33 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 159 لغماً مضاداً للدبابات و93 ذخيرة غير متفجرة، بالإضافة إلى عبوتين ناسفتين في مديرية ذباب.

يُذكر أن فريق "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام استطاع خلال شهر يونيو من انتزاع 3.369 لغماً، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 254.918 لغماً، فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.