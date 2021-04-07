محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

بمسافة 1600م ويخدم الدراجين والمشاة والرياضيين

افتتح محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، بحضور نائبه عمران الزهراني، ورئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ممشى الكورنيش بالمحافظة الذي يقع بالواجهة البحرية، وتبلغ مسافته 1600م، وعرضه 11م، ويخدم الدراجين والمشاة والرياضيين بشكل عام.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية؛ حيث قامت بلدية محافظة الليث بتطوير الجزء المواجه للواجهة البحرية بمحافظة الليث من طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إسهامًا منها في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقامت البلدية بعمل مضمار من الأسفلت بطول 1600 متر طولي؛ لخدمة ممارسي رياضة المشي وركوب الدراجات وإعادة تأهيل وسفلتة طريق الملك سلمان بطول 5000م بالاتجاهين، مع تركيب عدد 100 عمود إنارة كهربائي ذات شكل جمالي بارتفاع 12 متر.

وأنهت البلدية تركيب عدد 168 كشاف إنارة ليد بقدرة 250 واط، مزودة بنظام ترشيد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى زراعة عدد 280 نخلة من نوع واشنطنيا؛ لتحسين المشهد البصري في الموقع المحيط بالممشى، وزراعة نجيلة طبيعية بمساحة 1600 متر مربع على جانبي ممر المشاة، وزيادة المساحات المخصصة لمواقف السيارات، وتخصيص 3 أماكن جديدة على جانبي الطريق لاستيعاب مرتادي الكورنيش.