إمارة الباحة ردًا على مواطن: يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم

أعرب عن رغبته في مقابلة أمير المنطقة

تجاوبت إمارة منطقة الباحة مع مواطن غرّد عبر حسابه في "تويتر" برغبته في مقابلة أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.



وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر ": "نشكركم على مشاعركم ونود إبلاغكم بأن مجلس وقلب سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مفتوح للجميع، وفي حال رغبتكم يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم أثناء وقت الدوام الرسمي".