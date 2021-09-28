شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد 12 مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وضبط بحوزته سلاح ناري و22 قرص أمفيتامين.

وقال "الكريديس": تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.