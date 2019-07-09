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"الكهرباء" تعلن توافر وظائف شاغرة لحملة الثانوي في ٢٣ فرعاً

في مجال الأمن الصناعي والتقديم إلكترونياً بشروط وينتهي السبت المقبل

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، فتح باب التقديم إلكترونياً على وظائف شاغرة في مجال الأمن الصناعي، للمواطنين خريجي المرحلة الثانوية.

وبيّنت الشركة أن أماكن تلك الوظائف ستكون في ٢٣ فرعاً منتشرة في مناطق المملكة، هي: أبها، الأحساء، الجبيل، الخرج، الدمام، الدوادمي، السفانية، المدينة المنوّرة، النعيرية، بريدة، جازان، جدة، حائل، حرض، حوطة بني تميم، خريص، سدير، سكاكا، ضباء الخضراء، طبرجل، مكة المكرّمة، نجران، وعد الشمال.

اشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المؤهل الذي يحمله الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، كما تضمنت الشروط أن يكون عمر المتقدم بين 20 - 28 سنة هجرية، وألا يقل طوله عن 165 سم، مبينة أن فترة التقديم قد بدأت وستنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 13 / 7 / 2019.

وبيّنت الشركة أن خطوات التقديم في الشركة السعودية للكهرباء على تلك الوظائف على النحو التالي: أولاً الدخول على رابط التقديم ( https://career2.successfactors.eu/career?company=1210296P ) واختيار (Apply)، ثم الضغط على (Create an account) لتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالشركة، والعودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل والضغط على (Apply) مرة أخرى، وتعبئة بيانات الطلب واستكمال بقية الخطوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء" تعلن توافر وظائف شاغرة لحملة الثانوي في ٢٣ فرعاً
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، فتح باب التقديم إلكترونياً على وظائف شاغرة في مجال الأمن الصناعي، للمواطنين خريجي المرحلة الثانوية.

وبيّنت الشركة أن أماكن تلك الوظائف ستكون في ٢٣ فرعاً منتشرة في مناطق المملكة، هي: أبها، الأحساء، الجبيل، الخرج، الدمام، الدوادمي، السفانية، المدينة المنوّرة، النعيرية، بريدة، جازان، جدة، حائل، حرض، حوطة بني تميم، خريص، سدير، سكاكا، ضباء الخضراء، طبرجل، مكة المكرّمة، نجران، وعد الشمال.

اشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المؤهل الذي يحمله الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، كما تضمنت الشروط أن يكون عمر المتقدم بين 20 - 28 سنة هجرية، وألا يقل طوله عن 165 سم، مبينة أن فترة التقديم قد بدأت وستنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 13 / 7 / 2019.

وبيّنت الشركة أن خطوات التقديم في الشركة السعودية للكهرباء على تلك الوظائف على النحو التالي: أولاً الدخول على رابط التقديم ( https://career2.successfactors.eu/career?company=1210296P ) واختيار (Apply)، ثم الضغط على (Create an account) لتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالشركة، والعودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل والضغط على (Apply) مرة أخرى، وتعبئة بيانات الطلب واستكمال بقية الخطوات.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
09:55 AM

"الكهرباء" تعلن توافر وظائف شاغرة لحملة الثانوي في ٢٣ فرعاً

في مجال الأمن الصناعي والتقديم إلكترونياً بشروط وينتهي السبت المقبل

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فلاح الجوفان - الرياض
2
1,820

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، فتح باب التقديم إلكترونياً على وظائف شاغرة في مجال الأمن الصناعي، للمواطنين خريجي المرحلة الثانوية.

وبيّنت الشركة أن أماكن تلك الوظائف ستكون في ٢٣ فرعاً منتشرة في مناطق المملكة، هي: أبها، الأحساء، الجبيل، الخرج، الدمام، الدوادمي، السفانية، المدينة المنوّرة، النعيرية، بريدة، جازان، جدة، حائل، حرض، حوطة بني تميم، خريص، سدير، سكاكا، ضباء الخضراء، طبرجل، مكة المكرّمة، نجران، وعد الشمال.

اشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المؤهل الذي يحمله الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، كما تضمنت الشروط أن يكون عمر المتقدم بين 20 - 28 سنة هجرية، وألا يقل طوله عن 165 سم، مبينة أن فترة التقديم قد بدأت وستنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 13 / 7 / 2019.

وبيّنت الشركة أن خطوات التقديم في الشركة السعودية للكهرباء على تلك الوظائف على النحو التالي: أولاً الدخول على رابط التقديم ( https://career2.successfactors.eu/career?company=1210296P ) واختيار (Apply)، ثم الضغط على (Create an account) لتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالشركة، والعودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل والضغط على (Apply) مرة أخرى، وتعبئة بيانات الطلب واستكمال بقية الخطوات.

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