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لاعبو الأخضر ينتظمون بمعسكر جدة ويخوضون أولى الحصص التدريبية

ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء في مقر المعسكر المقام في محافظة جدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ اللاعبون برنامج المعسكر بخضوعهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على جاهزيتهم الصحية قبل بدء التدريبات.

وافتتح المنتخب مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ بدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني خوان انطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، تلاها مران السرعات عبر مسافات متنوعة، في حين عمد الجهاز الفني إلى تخصيص تمارين استرجاعية لعدد من اللاعبين.

ويواصل المنتخب السعودي الأول تدريباته يوم غد الأربعاء في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو الأخضر ينتظمون بمعسكر جدة ويخوضون أولى الحصص التدريبية
سبق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء في مقر المعسكر المقام في محافظة جدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ اللاعبون برنامج المعسكر بخضوعهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على جاهزيتهم الصحية قبل بدء التدريبات.

وافتتح المنتخب مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ بدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني خوان انطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، تلاها مران السرعات عبر مسافات متنوعة، في حين عمد الجهاز الفني إلى تخصيص تمارين استرجاعية لعدد من اللاعبين.

ويواصل المنتخب السعودي الأول تدريباته يوم غد الأربعاء في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:47 PM

لاعبو الأخضر ينتظمون بمعسكر جدة ويخوضون أولى الحصص التدريبية

ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء في مقر المعسكر المقام في محافظة جدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ اللاعبون برنامج المعسكر بخضوعهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على جاهزيتهم الصحية قبل بدء التدريبات.

وافتتح المنتخب مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ بدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني خوان انطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، تلاها مران السرعات عبر مسافات متنوعة، في حين عمد الجهاز الفني إلى تخصيص تمارين استرجاعية لعدد من اللاعبين.

ويواصل المنتخب السعودي الأول تدريباته يوم غد الأربعاء في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

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