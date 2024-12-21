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الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية شرق "باقم صعدة"

العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا باللواء 103

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور آزال قائد اللواء ١٠٢ خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.

وأضاف: العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103، فيما قُتل وجُرح آخرون وأُسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية شرق "باقم صعدة"
سبق

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور آزال قائد اللواء ١٠٢ خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.

وأضاف: العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103، فيما قُتل وجُرح آخرون وأُسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:57 PM

الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية شرق "باقم صعدة"

العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا باللواء 103

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور آزال قائد اللواء ١٠٢ خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.

وأضاف: العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103، فيما قُتل وجُرح آخرون وأُسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.

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