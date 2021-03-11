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السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

لعدم استيفائها معايير القدرة والملاءمة في ممارسة الأعمال المرخص لها

أعلنت هيئة السوق المالية عن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وتفصيلاً، قالت "الهيئة": "إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً. فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

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السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية عن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وتفصيلاً، قالت "الهيئة": "إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً. فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:26 PM

السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

لعدم استيفائها معايير القدرة والملاءمة في ممارسة الأعمال المرخص لها

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت هيئة السوق المالية عن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وتفصيلاً، قالت "الهيئة": "إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً. فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

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